傑尼斯已故創辦人強尼喜多川近期深陷性侵旗下藝人的醜聞風波中，雖然現任董事藤島茱莉景子(藤島ジュリー景子)日前已透過影片及書面文件和社會大眾致歉，但風波仍持續延燒，近期更有位傑尼斯男團「忍者」的前成員志賀泰伸出面指控喜多川「性侵他30至40次」，是首位願意出面作證的傑尼斯出道藝人。

自從英媒《BBC》報導強尼喜多川的「性醜聞」事件後，在日本社會上引起軒然大波，除了前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」以記者會的方式控訴強尼喜多川對他伸出「狼爪」外，也有位傑尼斯的職員淚訴自己被他用洗面霜塗抹臀部後「被強迫發生關係」，受害者人數不少。

誰料，藤島茱莉景子承認強尼喜多川的「性醜聞」並對此向社會大眾致歉後，仍未平息風波，近期，更有位在1990年代紅極一時的團體「忍者」成員志賀泰伸願意出面作證。據日媒《周刊文春》報導，他透露自己在高中的時候加入傑尼斯事務所，並受到強尼喜多川的邀請前往宿舍，然而這便是噩夢的開始，除了當晚便遭到他「伸手撫摸下體」外，此後更經常遭到喜多川「伸狼爪」，被侵犯次數總計約有30至40次左右。

此外，志賀泰伸憶及這段過往，表示自己因此精神受到衝擊，「罹患了飲食障礙，體重瘦到只有42公斤，有時候還會情緒低落。」而對於藤島茱莉景子的致歉聲明，他也痛批「撒謊！」認為身為喜多川外甥女又長期擔任傑尼斯高層的她，很難想像對此事並不知情，「你怎麼可能不知道，我認為她是知道的。」不過傑尼斯事務所截至目前尚未對此做出回應。

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