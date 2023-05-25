立法院副院長蔡其昌25日邀相關單位會勘建國國小，提出設立遺址博物館或與科博館合作設立海線館區等倡議。（蔡其昌服務處提供）

台中市清水區建國國小綜合活動中心工程開挖後，發現該場址可能位於中社遺址內有完整的文化層，立法院副院長蔡其昌25日邀相關單位會勘，提出設立遺址博物館或與科博館合作設立海線館區等倡議，盼中市府提出完整規畫。

立法院副院長蔡其昌今日邀集文化部文化資產局副局長吳華宗、文化部文化資源司專委李長龍、教育部國民及學前教育署國中小教育組組長林祝里、市議員楊典忠、王立任、台中市文化局副局長曾能汀、台中市牛罵頭文化協進會主任吳長錕、成功大學考古學研究所長劉益昌等單位共同前往會勘。

蔡其昌表示，建國國小活動中心工程甫動工就挖掘到地底下有許多豐富的中社遺址文物，依據文資法需先進行探勘、保存，同時也有許多專家建議是否能夠在活動中心地下室設置展示空間保存文物、結合教育與文化成為台灣獨一無二的遺址園區，甚至擴大規模到博物館等級，這其實對於孩子們的教育、歷史的教育與考古研究、地方發展等都有相當好的幫助。

蔡其昌說，今天邀集許多專家學者與機關前來會勘，希望商討出最適合的方式，後續由市府提出計畫，自己再協助向中央爭取預算支持。自己心中最好的方案，在過去也多次提過就是把科博館遷來海線，不論是以本館遷移或興建分館的方式，將中社遺址、港區藝術中心、清水眷村文化園區、銀聯二村等周邊建築一併納入規劃，這是最好的方式。

文化部文化資產局副局長吳華宗表示，文化部文資局對於未來中社遺址文物展示空間內的軟體相關設備會全力協助，但涉及展示空間或設立博物館硬體設施部分，要請市府教育局或文化局研議提出相關計畫。

台中市文化局副局長曾能汀表示，清水眷村園區的位置也正是市府指定為中社遺址的位置，具備兩個文化資產身分，受到很多的法令限制，也因此在推動發展上非常辛苦，市府規畫分期整建，目前進行至第二期已完成設計，而市府也規畫第三期計畫於清水眷村園區設計中社遺址的展示區，至於建國國小所發現的中社遺址不論是以何種方式保存，大家都需要再進行後續討論，市政府樂見計畫成形並且後續能夠對外開放，增加文化的可及性。