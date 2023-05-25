原先從事國際貿易相關產業的漁二代陳芳婷，日前參加全國農業達人選拔大賽，以「虱故鄉 蝦情懷」為主題參賽，分享返鄉從農的心路歷程，榮獲殿軍殊榮，台南市政府農業局代表市長黃偉哲與台南市農會、北門區農會，25日到她的住家貼紅榜，以表祝賀。

她（中）以「虱故鄉 蝦情懷」為主題參賽，分享返鄉從農的心路歷程。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

陳芳婷受到從事捕魚的爸爸，還有在七股區從事漁業養殖的弟弟影響，10年前毅然決然回鄉投入漁業養殖產業，與丈夫一起經營，養殖面積約4甲地，主要養殖鹹水虱目魚和白蝦，並經由加工製作成去刺虱目魚、虱目魚肚、魚皮等其他虱目魚相關產品。

台南市政府農業局代表市長黃偉哲與台南市農會、北門區農會，25日到她的住家貼紅榜。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

陳芳婷說，因為漁產品保存易受環境影響，透過擺攤或菜市場販售擔心影響品質，故電商宅配是目前主要的銷售管道。此外，她還成立品牌「穩芳行」，產品由一開始的SGS檢驗到產銷履歷認證，從原料、加工到消費者手上，嚴格把關每一道程序。

對於自身的經驗，陳芳婷也不吝分享，今年更代表台南市參加全國農業達人選拔大賽，勇奪殿軍殊榮。她說，期盼透過友善交流來集結各界的力量，推動台灣養殖產業成長。