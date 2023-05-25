尋求玉山盃3連霸的新北市25日在首戰以1比0險勝台中市，衛冕之路開紅盤，這次也是蔡明堂繼2016年再度穿上「30號」球衣執掌兵符，他笑說，除了球衣是跟穀保家商現任總教練周宗志借來的，連鞋子都是幾年前，「昨天才趕快拿出來擦一擦。」

新北市率先在王貞治盃奪冠，取得小馬聯盟PONY帕馬級世界青棒賽資格，依規定，王貞治盃球隊教練團與選手無法再報名參加玉山盃，因此周宗志無法擔任新北市總教練，改由蔡明堂掌兵符。

帶完2016年第11屆亞洲青棒錦標賽中華隊總教練後，蔡明堂多數都擔任領隊一職。這次玉山盃也是他暌違7年再度執掌兵符，球衣還是先跟周宗志借來穿的，他笑著說：「之前的球衣也都有留著，只是現在的贊助商換了，就先跟他借來穿，太大件了。」

前2屆U18世界盃中華隊都是周宗志領軍出征，今年比賽將在台灣舉行，新北市除了要力拚連霸外也要尋求中華隊組訓權。