欣陸投控旗下大陸工程發展核心能力與多元布局，截至2022年底，大陸工程的待建工程量已累積至745億元，為其2022年營收的3.8倍。受惠於新案貢獻，大陸工程的工程存量在今年第一季末達到歷史新高的789億元，相當於2022年營收的4倍。

至於欣達環工，2023年仍將持續拓展水資源處理、廢棄物處理與再生能源業務，也將持續評估生質能源業務。截至2022年底，欣達環工的在手合約餘額為450億元，為其2022年營收的9.6倍。受惠於新案貢獻，欣達環工的業務存量於今年第一季末進一步推升至歷史新高的717億元，為其2022年營收的15.6倍。

大陸建設2023年推案計畫包括台北中山區金泰段辦公大樓案、台北大安區通化段案、新北板橋區新雅段案、台中北屯區洲際段案，以及馬來西亞吉隆坡住宅案。截至2022年底，大陸建設的營收存量為146億元，為其2022年營收的1.5倍。