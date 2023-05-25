台南一位蘇姓準醫師近日舉辦婚禮完成終身大事，沒想到婚禮前夕入住民宿時，竟擅闖陌生人房間、對女子猥褻，事後他遭到網友肉搜，和老婆的個人背景全都曝光。近日蘇男委託律師代發聲明書，不過許多網友發現，聲明書並未載明蘇男全名，還警告肉搜他和親友的相關資料違法，根本是以受害者姿態自居，消息曝光後引發熱議。

受害女子日前在Dcard發文表示，蘇男半夜闖入她們4名女子的房間，碰觸其中一人的胸部、拉下褲子DIY，雖然她們馬上報警、逮到蘇男，不過卻因為蘇男當天是婚禮當事人，並未馬上到案做筆錄，還辯稱自己因為喝醉酒什麼都不記得；消息曝光後網友展開肉搜，發現蘇男是台南某醫院泌尿科準醫師，叔叔是台南市衛生局長蘇世斌，醫界背景雄厚，老婆的本名、情史也都曝光。

對此，蘇男透過律師代發聲明書，一是對於當時的事件，「對於被害女性深感歉意」；二是此事進入司法程序，他將配合檢警調查，承擔一切法律責任；三是指責網友在網路上散佈他及他的親友姓名、照片等個人資料，「已違反個人資料保護法及刑法等相關規定，請網友盡速刪文且勿再轉載傳播，以免觸法」。

不過許多人看了蘇男聲明後，痛批他未具本名可能是未來會改名，還以受害者姿態要求刪文，紛紛回應，「他沒有坦承性騷喔～聲明裡的文字只說他深感歉意，並沒有明確地承認他做了這些事情，非常地不誠懇。這個用詞根本看不出他是加害人，今天A看到B被欺負，A沒有出面救人，A也可以說他深感歉意呀」、「蘇醫師？蘇XX寫不出來嗎？我家巷口賣鹹酥雞店也叫蘇醫師，連聲明都跟行為一樣好笑，確定智商沒問題欸，裡面威脅網友篇幅那麼多是這個聲明的主題嗎？」、「聲明書不是都會寫全名嗎？」、「可能已經準備改名了」。