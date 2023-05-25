台電員工、前棒球國手陰經龍不滿張姓女友提出分手，去年3月持刀刺死女友，一審判15年，全案上訴二審，台南高分院維持一審原判，全案仍可上訴，死者胞弟難掩失望；台灣高等法院台南分院下午指出，原判決未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無違，因此駁回上訴。

現年57歲陰經龍與張女同在台電嘉義區處配電中心工作，已交往多年，張女去年因故提出分手，去年3月17日在配電中心3樓倉庫，雙方談判破局，陰男持預藏水果刀抵住張女頸部，恫稱「要與你同歸於盡」 、「殺死你我再輕生」，張女之後報警提告。

陰男得知張女提告後憤恨不平，3月22日上午9時15分許前往配電中心3樓辦公室，持預藏水果刀，朝張女左胸、腹部接續刺擊5次，其中1刀深及心臟，致右心房破裂大量出血，經送醫急救不治。一旁鄭男見狀欲上前阻止，陰即持水果刀朝鄭男揮舞恫稱「如果敢阻止，我連你也殺」，令鄭男心生畏懼。

嘉義地檢署將陰男依傷害罪、殺人罪、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，嘉義地院一審判處15年有期徒刑、褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇危害安全罪判他8月徒刑，此部分可易科罰金；陰及檢方均提起上訴，台南高分局上午駁回上訴，維持15年原判決，張女胞弟為此感到不滿，認為無法達成懲治效果。

台南高分院合議庭下午指出，陰男歷次供述，均就犯案原因、動機、過程得以清楚陳述，且依據嘉南療養院精神鑑定報告的鑑定結果，陰的辨識能力或控制能力並無欠缺或顯著減低情形，且原判決就其量刑部分，已依刑法第57條各款所列情狀逐一審酌，未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形。

同時，檢察官上訴請求就殺人罪部分從重量刑、陰上訴請求就傷害、殺人、恐嚇危害安全犯行從輕量刑，原判決量刑時列為量刑因子詳予審酌，且原判決所量處刑度與罪刑相當原則及比例原則無違，駁回上訴。此案傷害罪、殺人罪部分，仍可上訴，恐嚇危害安全罪部分不得上訴。

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