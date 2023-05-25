大陸廈門在日前石姓、葉姓直播主在直播時，遭到少年持刀從背後偷襲，當場砍斷石男手掌，手掌噴飛掉落，嚇壞眾人。高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部部長郭耀仁表示，意外發生產生的傷口、斷肢應立即止血並用生理食鹽水清潔，再用乾淨溼紗布包覆保溼，斷肢裝在塑膠袋泡冰水中，切勿與冰水做接觸，隨後趕緊送醫接回，若當下正確處置，能恢復高達90％。

大陸福建省廈門市23日發生一起驚悚砍人案，石姓、葉姓直播主在廈門華天涉外職業技術學院一間咖啡廳直播，途中遭14歲身穿黑衣羅姓少年從背後持刀偷襲，石男手掌當場砍斷掉落現場，石、葉兩人倉皇逃離現場，現場一片混亂，因當時還在直播，手掌遭砍斷掉落瞬間也被錄下，嚇壞觀眾、現場路過的民眾。

當地警方獲報展開追查，24日凌晨循線逮捕羅姓少年，據調查，羅姓少年疑似先前曾與石、葉2人在網路發生口角，心生不滿，才會持刀砍傷2人，目前石、葉送醫治療，所幸無大礙，警方正進一步偵辦中。

對於發生斷肢意外，究竟該如何正確因應？郭耀仁表示，一開始傷口要先局部加壓止血，避免大出血造成休克，當血止住後，要立即用生理食鹽水清潔，並用乾淨溼紗布包覆在傷口保溼，避免神經等細胞壞死，最後再用彈力繃帶包紮，趕緊送醫接回。

而斷肢部分，郭耀仁指出，經過初步清潔後立即用乾淨溼紗布或毛巾包覆保溼，隨即裝在塑膠袋並泡在冰水中，隔水保冰，切勿與冰水做接觸，避免傷口細胞凍傷壞死。

此外，網傳也有說法是可將手指等較小斷肢含在嘴巴中，郭耀仁指出，切勿將斷肢放進嘴裡，因嘴巴內含多種細菌，容易導致斷肢傷口感染，影響接回的機率。

郭耀仁表示，斷肢接回手術主要順序為先固定骨頭，再接回肌腱，後續接回靜脈、動脈，最後再接回神經，若趕在黃金救援時間6至8小時內接回，神經細胞每天修復約0.1公分，術後約2至3個月斷肢就能動，但如關節活動、肌腱肌力恢復，還是要接受後續長時間的復健。

郭耀仁指出，若斷肢意外發生當下，能正確且迅速處理，不僅能順利接回，再經過復健治療之下，後續可恢復正常高達90％。