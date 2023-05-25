台中市議員李天生盼爭取在大里第15期市地重劃區內設置「林爽文事件紀念碑」及「鹹菜桶」、「大里杙碼頭」等特色景觀，日前邀集新里里長何世琦、文化局、建設局、地政局、大里區公所等皆參加會勘。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員李天生指出，「林爽文事件」是大里杙重大的歷史事件，希望爭取在第15期市地重劃區內設置「林爽文事件紀念碑」，讓各界了解這段史實；將由大里區公所提出規畫草案再研議（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台灣歷史上最大規模的民變「林爽文事件」是大里杙重大的歷史事件，台中市議員李天生日前邀集相關單位會勘，盼爭取在大里第15期市地重劃區內設置「林爽文事件紀念碑」及「鹹菜桶」、「大里杙碼頭」等特色景觀，希望讓後代子孫了解大里的歷史足跡，公所將提出規畫草案再進一步研議。

李天生25日指出，林爽文1786年於大里老街一帶起事，是清代台灣規模最大、涉及範圍最廣的人民抗清事件，也是台灣清領時期3大民變之一。他希望爭取在第15期市地重劃區內設置「林爽文事件紀念碑」，讓各界了解這段史實，由於第15期市地重劃區原為大里第一公墓，是林爽文的練兵場，距林爽文故居不遠，是設置紀念碑的理想地點。

包括新里里長何世琦、文化局、建設局、地政局、大里區公所等皆參加會勘。何世琦建議，可以將代表大里特色的「鹹菜桶」、「大里杙碼頭」等景觀，一併納入，為大里留下歷史足跡；各機關也樂觀其成，願意共同推動，並指出位在國光路和大里路口的重劃區，地點適中，未來區內將興建大里聯合行政中心，是大里重要行政區，若能配合設置紀念碑及特色景觀，十分理想。

文化局表示，針對林爽文事件、大里杙及鹹菜巷歷史等，將協助大里區公所於第15期市地重劃區內公一、公十、廣九用地規畫設置紀念物及解說設施，以作為文史導覽之用，彰顯在地重要歷史；目前此案將由大里區公所先提出規畫草案及經費需求，據以研商後續事宜。

針對市地重劃部分，地政局表示，第15期市地重劃區內原有公墓，已由台中市生命禮儀管理處辦理遷葬，重劃區內正進行重劃工程施工，另私有墓地尚餘2門未完成遷葬，已持續溝通墓主盡速完成遷葬，以利加速完成市地重劃開發作業。