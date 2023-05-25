F-35隱形戰機保衛北約領空

在現代戰爭中，空優是致勝的根本。例如，在俄烏戰爭中，全世界都能顯而易見地看到，俄軍攻勢之所以難以推進，主要在於他們無法掌握制空權。

美國空軍退役將領布里德羅佛（Philip Breedlove）25日在《防務新聞》（Defense News）網上分析指出，對於如蘇（Su）-25和Su-34等4代戰機來說，烏克蘭靠著層層防空系統，使領空成為高致命性的環境。

布里德羅佛指出，當他擔任北約歐洲盟軍最高統帥時，雖然有F-22這款5代戰機，但北約空軍機隊主要由F-15、「颱風」（Typhoon）和 「飆風」（Rafale ）組成， 而2016年則出現了F-35戰機。

多年來，由於俄羅斯防空系統進步，北約一直依賴以建立空優的技術優勢，也就是「壓倒性優勢」，已經被削弱了。例如，S-400 可以在數百英里的範圍內追踪，並擊殺有強烈雷達特徵的4代戰機。

S-400防空系統可徹底壓制F-16戰機

他強調，拜F-35之賜，如今北約終於轉型，恢復盟國的「壓倒性優勢」，令他鬆了口氣，也感到振奮。布里德羅佛認為，F-35在歐洲戰場上，是貨真價實的遊戲規則改變者。在近18個月來，這現象格外引人注目。

自從第1架美國 F-35隱形戰機2022年1月飛抵英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath）後，接下來幾個月，美、英、荷、義等國的F-35戰機陸續參加北約在波羅的海和地中海的軍演。

而波蘭和羅馬尼亞等波羅的海國家都是北約的前線成員，而北約旗下的F-35在它們領空和周圍執行任務，令它們十分安心。此外，美、英和挪威的F-35也一直在北極受訓。當F-35戰機2022年2月飛抵德國施龐達萊姆（Spangdahlem）空軍基地時，負起了收集東歐各地面對空飛彈和戰機數據，並威懾俄羅斯的任務。

F-35因為無與倫比的隱形性能，加上有先進感測器與雷達系統，而出類拔萃地扮演了那角色。由於它具備匿蹤性能，讓俄羅斯雷達難以偵測，但靠著先進感測器與雷達系統，則能遠距打擊目標。此外，F-35靠著先進航空電子和自衛系統，得以保持高度的生存力。

布里德羅佛說，F-35除了嚇阻價值外，還能增進美國盟友與夥伴的作業互通性。它和廣泛的盟軍系統相容，在聯合作戰任務中，有助於盟軍更緊密地合作。而這對北約來說是必要的，因為它能讓盟軍更有效地執行任務。

不過，他指出，雖然北約盟友都投了信任票，但美國卻並未在國內照該有的方式增加訂單。布里德羅佛強調，美國需要盡量，並盡快部署F-35戰機。他說，如今這款隱形戰機是少數美國能大規模生產，以發揮重大威懾力的平台之一，而國會和政府都必須讓F-35的產能發揮到極致，以確保北約有必要的戰力，好保衛成員並嚇阻侵略。