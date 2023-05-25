韓國國家情報院（下稱國情院）25日發布的一項數據顯示，在北韓2020年至2022年對韓國發起的網路攻擊中，其中駭客利用假賬號發電子郵件的「釣魚郵件」網攻占74％。

據韓聯社報導，北韓駭客利用假賬號發電子郵件，其中以韓國NAVER網站的郵件達45％居首，其後依次為韓國DAUM郵件（23％），金融機構、企業和媒體（12％），以及外交和安全相關機構（6％）。

據國情院介紹，北韓冒充NAVER客服中心、DAUM遊戲負責人等，誘導收件人閱讀電子郵件。國情院對一名北韓駭客的電子郵箱進行調查後發現，該駭客保存了4100多名韓國用戶的電子郵件地址，並向其發送1萬多封詐騙郵件。除前任、現任外交國安相關人士外，大學教授、教師、學生和上班族也在其列。

此外，利用網路安全漏洞的攻擊佔20％，訪問特定網頁時被植入惡意代碼的攻擊佔3％，供應鏈攻擊佔2％。