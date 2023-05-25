im.B詐騙案延燒，傳出交通部官員2年前曾到詐騙主嫌家中接受招待，以及調查局官員涉入等，但交通部長王國材卻稱不必查。對此，行政院副院長鄭文燦直言，法務部、交通部都會做行政調查，釐清是否有人員違反公私分際。

鄭文燦今下午出席風傳媒「2023淨零趨勢論壇－擁抱綠契機」前受訪表示，無論是根據媒體報導或立委質詢，法務部、交通部都會做行政調查，釐清是否有人員違反公私分際，都會查清楚。

對於新北市長侯友宜遭民進黨公布與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松多張合照，但侯友宜回應對這個人沒有印象，並反嗆民進黨「零信賴」，7年執政貪腐黑金越來越多。鄭文燦指出，反黑金、打詐，打造一個清廉的政治，讓民眾信賴，這個是朝野共同的責任。他想選總統不需要有口水，大家一起努力。

針對台北市議員徐巧芯爆料NCC網站會洩漏個資，鄭文燦指出，已經啟動個資調查機制，由數位部會同NCC針對購買3C產品的線上報關系統，是否有資安漏洞會進行調查。如果違反資安法，公私立機構都必須接受裁罰，那目前個資法的裁罰也很重，情節重大者可處15萬元到1500萬元不等，「我們會做徹底調查」。

至於國民黨立委王鴻薇質疑台肥處分26億土地，卻延遲公告重訊，涉嫌內線交易，鄭文燦指出，台肥公司是上市公司，有公司治理的規範，那麼台肥公司已經對外說明，也會請農委會詳細地調查。