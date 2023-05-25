不少人在乎運勢到底如何變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享從5月25日起未來60天運勢將逐漸好轉的前5名生肖，依序是生肖雞、羊、蛇、馬、鼠，其中第1名的生肖雞事業上努力將獲得回報，並獲升職加薪機會；投資理財方面可得到貴人幫助增加額外收入；愛情方面則是將可吸引許多人靠近。

▍第5名：生肖鼠：喜事臨門

生肖鼠在未來60天裡，夏日運勢正漸入佳境，對於他們來說，無論單身還是有伴侶，都將迎來囍事臨門和良緣的機會。單身的生肖鼠這是一個充滿機遇的時期，可能會遇到一位特別的人，能吸引他們的注意並產生深入連接的人。保持開放的心態，勇於展示自己，讓愛情在這個夏季綻放。

有伴侶者則是這段時間將充滿喜悅和幸福，伴侶之間的關係將更加穩固與和諧，可能會一起參加一些活動或旅行，來增進感情並創造美好回憶。用心傾聽伴侶需求共同規劃未來，將會在夏季更加緊密地連結在一起，無論是單身還是有伴侶，相信自己的內心感受，以樂觀積極的態度迎接未來的60天。

▍第4名：生肖馬：財運大發

生肖馬在未來的60天裡是一個財運大發的時期，可能會遇到一些機會和挑戰，但這些都是帶來財富的契機，而他們的聰明才智和勤奮努力將帶來豐厚的回報，並且獲得升職加薪或得到一份新的高薪工作機會。此外，投資和理財方面也會帶來可觀的收益，但務必謹慎選擇和管理。

如果想抓住財富的機遇，需保持積極樂觀的心態，並且與有經驗的人交流，從中獲得啟示和指導。同時，理財方面要謹慎決策，做好充分的分析，相信自己的能力，就能獲得好結果。在未來的60天裡，財運將超級旺，帶來豐厚的回報和經濟上的穩定。

▍第3名：生肖蛇：逢凶化吉

生肖蛇在過去一段時間裡運勢進展不順，愛情方面出現了空窗期，事業上的轉職或跳槽計劃也讓他們感到困惑。但在未來的60天裡將是漸入佳境、逢凶化吉的時刻。首先，需調整心態和提升自我，相信自己的能力，並保持樂觀態度，積極的心態將逐漸影響外在表現，帶來新機會。

在愛情方面，不要懷疑自己的魅力，儘管空窗期可能感到焦慮，但信任自己的吸引力，多關注自己的形象，來吸引桃花出現。對於事業上的轉職或跳槽計劃，將會逐漸發現適合機會，需保持警覺，留意周圍的變化和發展，抓住合適的時機，勇敢邁出一步，可迎來事業上的新曙光。

▍第2名：生肖羊：官運亨通

生肖羊在未來的60天裡，先前辛勤努力的工作終於得到認可，他們的能力和才華將有更多展示機會，同時也會受到老闆和同事們的讚賞和支持，將帶來職業上的重要突破和提升。

在這個關鍵的時期，需保持專注和自信，抓住機會展示自己才能，積極參與各種項目。同時，與同事們保持良好的合作關係，共同努力實現團隊目標。另外注意老闆與同事之間的溝通與互動，展現才能和領導力，並且相信自己的能力與命運的安排。在未來的60天裡，官運將亨通，將迎來升職加薪。

▍第1名：生肖雞：名利雙收

生肖雞在未來的60天裡，一直以來的聰明才智和勤奮努力將獲得回報，在事業方面，他們的組織丶企劃能力更上一層樓，帶來令人矚目的成績，他們出色表現將吸引更多合作夥伴，老闆也對他們的才華和貢獻給予認可，有望獲得升職加薪機會。

此外，也會遇到貴人的幫助和指導，特別在投資理財方面，對方的建議和提點有望為他們增加額外財富；在愛情方面，將吸引了許多人的注意和靠近，無論是熟悉或新認識的人，能對他們產生好感。在接下來的60天裡繼續展現才能和魅力，並相信自己的實力，迎接更多成功和幸福，也是貴人相助丶名利雙收的好時機。