有民眾日前在路邊發現一間窗簾店的招牌寫「吃到飽窗簾」，還是「24H」，引起不少人好奇，不少網友笑說「每次都還會打包個幾十呎帶回去給家人吃呢」、「老闆，給我來一份羅馬簾，五分熟」；不過據了解該窗簾店其實就是主打「做到飽，免估價」，全台甚至已有13間分店。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享照片，路邊一間店家招牌寫「吃到飽窗簾」，最下方還有「24H」，不論直立、橫立或是在騎樓下方的招牌，都可以清楚看到紫色背景、白色字體的清楚樣式，讓原PO不禁納悶發文「吃到飽？」圖片曝光吸引其他網友討論。

民眾在路邊發現一間窗簾店的招牌寫「吃到飽窗簾」，還是「24H」，引起不少人好奇，據了解該窗簾店其實就是主打「做到飽，免估價」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友留言「先來一份百葉窗」、「身為輔大學生吃過而且覺得CP值很高，甜點很道地，比隆美還好吃」、「這家很有名啊，每逢路過一定要去吃的，每次都還會打包個幾十呎帶回去給家人吃呢」、「來人！餵公子吃窗簾」、「每次經過都在想，到底是吃到飽，還是窗簾」、「老闆，給我來一份羅馬簾，五分熟」、「桃園春日路也有一家，大家看了也都傻眼，沒想到原來是連鎖的」。

據了解，「吃到飽窗簾」的店家網站上稱「做到飽，免估價」，網站文字稱民眾訂做窗簾也可以吃到飽，專人到府丈量，量身訂製你家窗簾「幾房幾廳立即報價，全館布料任選不加價」，全台共有13間分店。