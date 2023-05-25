3、4月期統一發票開獎，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。
統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN信義鄉門市購買62元的統一麵包、飲品；一人在雲林縣崙背鄉的7-ELEVEN崙中門市購買114元的鮮食、飲品。
還有3位獲得2百萬特獎，一人在高雄市燕巢區的7-ELEVEN華輝門市購買39元的甜甜圈；一人在新竹市東區的7-ELEVEN關圓門市購買110元的CITY CAFE、飲品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN千藝門市購買49元的鮮食。
3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港埠門市購買364元的CITY CAFE、零食、飲品；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN精站門市購買45元的零食；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN耀康門市購買137元的CITY CAFE、鮮食、御飯糰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。