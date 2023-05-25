亞德諾半導體預估第三財季營收為31億美元加減1億美元，其中值低於分析師預估的31.6億美元。

該公司預估預計本季調整後每股盈餘為2.52美元加減10美分，低於分析師預期的每股2.65美元。

其悲觀的展望呼應其同業德州儀器（Texas Instruments Inc）上個月低迷的財報。

德儀第一季（1～3月）營收年減11%，創下十個季度以來最大跌幅。其第二季營收和獲利展望均落後市場預期，顯示這家類比晶片大廠大部分的終端市場似乎也正面臨需求不振的困境。

亞德諾半導體執行長Vincent Roche周三表示，展望下半年，考量經濟情勢仍然不明以及供應鏈逐漸恢復正常，我們預期營收將放緩。

該公司第二財季營收年增10%，為32.6億美元，優於市場預期，主要受惠於工業和汽車業的晶片需求仍然強韌。貢獻總營收一半以上的工業部門營收年增16%，而汽車部門營收年增24%。