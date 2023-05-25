台灣東洋藥品工業股份有限公司(4105) 國際化腳步又往前邁開一步；繼寫下台灣首家上市櫃藥廠將微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B (Lipo-AB)成功佈局美國的紀錄後，再啟動「東協醫藥合作計畫」，與越南頂尖醫院簽署合作備忘錄，深化「為全球醫病提供多元醫療解決方案」的企業使命。

台灣東洋在越南已在地紮根十多年，與越南各大醫院建立了深厚的合作基礎，因此，越南即是「東協醫藥合作計畫」的首波邀請國家；5月中旬，台灣東洋分別與胡志明市腫瘤醫院 (Ho Chi Minh City Oncology Hospital)、輸血與血液醫院 (Blood Transfusion Hematology Hospital)及河內腫瘤醫院 (Hanoi Oncology Hospital)三家頂尖醫院簽署合作備忘錄。

河內腫瘤醫院院長PhD.Dr.Bui Vinh Quang表示，隨越南罹癌人數逐年攀升，癌症治療成為重要領域，而台越除地理位置及人文習慣相近外，雙邊癌症病患也有相似的基因突變型態及流行病學發展，因此，增進彼此的臨床經驗及學術交流，定可帶給病人更多助益。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，這項計畫可了解越南臨床需求外，更可藉台灣東洋的資源與國內醫學中心串聯，透過短期醫院訓練、跨國學術會議、醫院參訪、與學校和醫學會共同合作等規劃，分享最新的治療技術與臨床成功經驗，同時也能加深台越交流。

侯靜蘭指出，由於臺北榮民總醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院積極推動醫衛新南向「一國多中心」計畫，分別發展最新的重粒子放射治療及AI智慧精準醫療。因此，台灣東洋此次便協助越南醫師與國內南北兩大醫學中心串聯，未來也會邀請更多醫院參與，希冀擴大交流達到「Taiwan Can Help」的多贏局面。

侯靜蘭也說，「為全球醫病提供多元醫療解決方案」，是台灣東洋自許的企業使命，很高興透過合作交流建立台灣東洋與越南醫院長期的夥伴關係，台灣東洋會持續關注越南和東協國家的醫病需求，並以公司專業優勢為後盾，穩健地推動國際化進程。

台灣東洋為轉型國際，董事長林全於去年(2022)延攬具國際市場經驗的前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭擔任總經理；侯靜蘭就任一年，不僅提升生產效能也引進多項關鍵新藥，另方面亦積極布局東協市場，期待未來結合產官學多方管道，提升企業國際競爭力也深化國家醫衛新南向的影響力。