兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，去年10月解除邊境管制後，日本觀光局統計今年4月訪日外國人單月突破190萬人，為去年10月邊境管制解除後新高；國內經濟活動全面恢復正常，有利核心消費類股受惠入境及國內消費強勁持續走強，看好的類股包括「全國旅行支持」計劃繼續支撐服務消費類股走強，而電力設備類股則可望在久違的電價調整後帶動股價表現。

半導體庫存調整接近底部，科技類股則在市場共識半導體庫存調整周期將在2023年上半年落底，下半年市況好轉，相關半導體設備類股未來可期，日本作為半導體設備強勁大國，相關公司表現強勢。兆豐投信表示，日本的企業業績穩健，個別特定的利多題材頗多，建議透過日本多重資產基金進可攻退可守，做為這波日本景氣復甦布局。

兆豐日本優勢多重資產基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，股權與類固收比例會動態調整，以日本多重資產為基底，鎖定旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市四大優勢產業，有助強化投資組合攻守皆宜的特性。基金有新臺幣、美元、日圓三種幣別，為目前國內首檔以日圓幣別發行的基金，讓日圓不止是國人的出國「準備」貨幣，還是理財「投資」貨幣。現階段很適合採取單筆分批進場或定期定額的投資方式，參與日本多重資產長期漲升的內需復甦財投資契機。