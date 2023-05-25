首屆台美科技合作會議於今(25)日圓滿落幕，國科會主委吳政忠表示，本次大會美方由國務院代理副助理國務卿Jason Donovan領軍，共13名代表來台，台美雙方共同參與學者有400多人，「是一個很好的開始」，以此充分向美方展現我國的科技能量，未來將會持續辦理。

國科會表示，首度召開的台美科技合作會議，自18日起至25日舉辦一系列7場主題科技研討會，攜手經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院等單位共同籌辦。

國科會說明，美方與會的官方代表共13人，由美國國務院代理副助理國務卿Jason Donovan領軍，包括國家科學基金會(NSF)、商務部所屬的國家海洋暨大氣總署(NOAA)、國家標準暨技術研究院(NIST)及國家衛生研究院癌症研究中心(NIH／NCI)。

而在討論議題上，國科會提到，主要以五大議題為主，包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、以及以多元、公平、共融、可及性(DEIA)等價值為前提的研究誠信及安全。

國科會並指出，本次台美對話，雙方達成多項具體共識，除持續推動並擴大目前在半導體及環境模擬研究的合作外，在癌症研究上，將提高「癌症登月計畫2.0」計畫目標，鎖定本土重大癌症，於未來25 年內將癌症死亡率降低50％；也將合作建置科研誠信與安全訓練模組，以促進研究人員對研究安全的理解推動。美方也鼓勵台灣醫藥供應鏈進入美國市場，整體對話成果相當豐碩。

台灣與美國首度共同召開台美科技合作（STC）會議於25日落幕，國科會主委吳政忠指出，本次對話會議選定雙方共同關切的五大議題包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究以及多元、公平、共融、可及性等價值為前提的研究誠信及安全。雙方達成多項具體共識，將持續推動並擴大雙方合作。（ 王英豪攝）

吳政忠說，過去我方在參與相關類型科技研討會時， 是由單一單位參加，這次由政府率領各部會共同參與，並將會議提高至國家層次，「是一個很好的開始」，充分向美方展示我國科技發展能量

吳政忠也說，台灣經濟體雖然小，但只要集結起來就會有很大的力量，且我國跨部會整合能力是相當獨特的，在這次會議當中令美方印象深刻。