這種恐怖的景象真的讓人食欲全消！一名網友表示，友人去某餐館吃飯時，等到餐點幾乎都上桌後，才看見店家擺在角落的空蒸籠有2隻老鼠探頭探腦，讓他瞬間吃不下飯，立刻買單閃人，不料業者卻強調，「我們都有找人在處理老鼠的部分」，讓他覺得用餐體驗很糟糕。

原PO在臉書社團《爆怨公社》替友人發文，表示日前去台北市某間餐館用餐，餐點上桌時，友人離席去盛裝醬料，驚見業者擺在旁邊的空蒸籠有2隻老鼠也在「聚餐」，從他拍下的照片可見，老鼠體型不小，近乎有一個手掌大，狀似在蒸籠裡不停翻找食物。而友人看到這驚悚的畫面後，瞬間食慾全消，一桌的食物都沒有吃，立刻收拾包包到櫃檯結帳，並和業者反應，不過得到的回應是：「我們都有找人在處理老鼠的部分」。

對此，原PO認為，業者有付出成本製作餐點，友人掏錢買單還算合理，不過開餐館最基本的環境衛生居然無法維持，讓他覺得用餐體驗相當差勁，文末他也友善呼籲業者改善環境衛生，「讓消費者知道你們真的不一樣」。

老鼠爬上蒸籠的照片曝光後，讓許多網友看了頭皮發麻，「這種店在日本早就倒了，台灣還可以讓這種爛店生存這麼久，奇觀」、「太扯了，都養那麽肥了最好是有常常在清理」、、「這是擺在外面剛好被你看到，很多店都放內場，你看不到的更精釆」、「有客人在還跑出來，這些老鼠膽子真大」，也有人歪樓笑說：「那是幕後主廚啦」、「你誤會了，這兩個是廚師」。