高雄市長陳其邁25日前往高市議會報告市政府施政計畫及高雄市總預算第1次追加（減）預算案編製，歲入追加127.74億元，歲出追加127.73億元，追加後的歲入總預算達1678.32億元，歲出為1736.23億元，這是高雄縣市合併以來最高的預算規模，經議會大會同意交付委員會進入一讀審查。

高雄市112年度總預算案，於今年2月審議完成，歲入1550.59億元，公債及賒借收入101.91億元，歲出1608.5億元，債務還本44億元。112年度總預算歲入追加127.74億元，歲出追加127.73億元，收支剩餘124萬。追加後的歲入總預算達1678.32億元，歲出為1736.23億元。

在民眾最關心的具急迫性施政計畫中，增設岡山第二交流道內聯絡道拓寬工程及增設交流道用地費增編7.05億、公共設施及景觀改善工程增編4.18億、通勤月票增編3.9億、新建運動中心增編3.39億、鳥松公墓南區遷葬增編2.05億、人行道改善增編2億、校園通學道增編1.62億、道路刨鋪增編1.5億、新工處道路工程增編1.53億、代理教師完整聘期增編1.32億、生育津貼補助增編1.24億、新光公園及85米綠代開闢增編1億元、其他零星計畫7.07億元等。