從兩岸開放民間交流以來迄今，有很多台灣民眾因各種因素滯留大陸無法回台，數據顯示，近年來滯陸國人數量從2019年的44位增至去年的83位，增加近9成，2023年1至5月則計28人。海基會副祕書長蔡孟君認為，相關個案數量持續增加，可能是受疫情及兩岸環境變化影響。

蔡孟君25日主持背景說明會表示，我方民眾在大陸因證件逾期或遺失，未積極或無力處理相關手續，致滯留大陸多年無法返台，或者因失業、創業失利等原因，導致生活困頓、滯留當地後流落街頭或罹患重症無人照料、無力負擔醫藥費等，且與家屬失聯或家屬無意願協助返台。

蔡孟君指出，近年來本會接獲此類通報個案數量有增加的現象，2019年共計接返44位，2020年有62位，2021年為67位，2022年計接回83人，2023年1至5月計28人。她認為，個案數量持續增加，可能是受疫情及兩岸環境變化影響。

蔡孟君介紹海基會協助滯陸國人返台的最新個案。她表示，本會於3月上旬接獲蘇州台商協會通報，一名台灣居民B君去年9月因突發腦溢血送往當地醫院救治，無任何親友在側，須藉由輔具行走，生活無法自理。因無親友後續接手，當地政府遂請台協出面協助，希望盡早安排B君返台安置。

海基會接獲通報後，即函請警政、戶政單位協助查找家屬，惟經通知後，仍無家屬出面，遂函請台北市政府社會局（B君最後設籍地）協助安排緊急安置收容。台北市政府社會局在詳細了解B君健康狀況及收容需求條件後，於數周選擇適宜之安置地點，並做好各項接收準備。

5月10日，蘇州台商協會特地派員陪同B君前往上海浦東機場搭機，還為其購置輪椅、給予必要零用金。海基會派出兩名同仁前往機場協助B君辦理入境、通關等事宜，並與台北市政府社會局人員妥適交接，確認B君登上救護車，前往醫院做後續檢查及安置。

B君返台班機恰與來台參加活動的NBA知名球星艾佛森（Allen Iverson）相同。當他來到入境大廳，發現有大批媒體記者及熱情球迷迎候，令他頗為驚訝與震撼，進而影響情緒，幸無大礙。B君主動向海基會同仁表示，感謝台商協會、政府提供協助，他將努力復健，希望能早日自力更生，不再依賴政府資源。