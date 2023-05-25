新屋蚵間石滬群共9座已於去年全部修復。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市新屋區海邊有著300多年歷史的石滬群，是先民為捕撈漁獲使用鵝卵石堆砌出弧形石堤，再利用漲退潮將魚群困於滬內，進而抓捕漁獲維生，時代進步變化，石滬逐漸式微，市府與石滬協會耗費多年共同修復，新屋蚵間石滬群共9座於去年全部修復。文化局指出，僅剩剛修復完成的7、8、9號石滬未登錄為文化景觀，6月將舉行公聽會，並送文資審議會審議。

新屋區蚵間里有9座石滬，由桃園石滬協會負責修復，由於2、3、6號石滬的狀況較佳，率先於2019年登錄為文化景觀，後續市府與桃園石滬協會著手修復其餘6座石滬，1、4、5號石滬於2021年完成修復，並於2022年登錄為文化景觀。而7、8、9號石滬有些因離岸較遠，修復過程較久，終於也在2022年底修復完畢，9座蚵間石滬群完整重現。

文化局指出，海管處在今年1月替蚵間里7、8、9號石滬提報具文化景觀價值，3月22日辦理現場會勘，決議將蚵間7、8、9號石滬擴大登錄為保存範圍，依文化資產保存法規定，需先召開文化景觀登錄公聽會，後續將提送桃園市文化資產審議會進行審議。

談及石滬修復技術的傳承，市府表示，除了會補助「桃園石滬修造技術」的文化資產保存技術保存者，維護新屋蚵間石滬群文化景觀外，也會進行石滬修造技術及保存者教學影片製作。另也計畫要著重於新屋蚵間石滬文化景觀的保存維護，規畫辦理工作坊傳承石滬修造技術傳統知識。

桃園市新屋區愛鄉協會也與旅遊體驗平台KKday合作，推出「一日石滬匠師」、「石滬小小觀察家」等遊程，讓民眾深入了解石滬生態與歷史。民眾也給予正面評價，認為透過專業人員的導覽讓自己對石滬有更深的認識。