電電公會25日召開會員大會，李詩欽表示，就電電公會預估智慧型手機下半年仍會持續下滑，上半年消費性的電腦相對比較低迷，但是電競這種年輕人最喜歡的，一些創作型的個人電腦，相對的看好，整體而言，與去年同比，沒有成長也不會衰退太多。

他說，比較可預期增長的是伺服器，伺服器相關產業是台灣現在最有未來性的一個產業，現在又追上AI，像這個ChatGBT的熱門議題，運算部分的需求會增加很多 ，一個是HPC，就是High Performance Computing的需求，另外就是對半導體，比較高端半導體的需求，加上GPU或是ASIC的需求很強勁，這也是台灣的強項。

李詩欽指出，車用電子早期是比較不受重視的行業，因為電動車興起，台灣在電動車裡扮演的角色越來越多，特別是半導體部分仍然沒有辦法趕上需求，如果這點能夠再突破的話，以電動車現在全球的需求，相對比較樂觀。

整體來看，李詩欽表示，對整個台灣的經濟來講，很可能到Q4，但就電子資訊業相對比較樂觀，Q3是觸底反彈的關鍵點。