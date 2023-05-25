國民黨在台中市8席立委中只占2席，目前已經完成6個選區的提名，僅剩第一選區及第七選區人選未定，黨部主委顏文正今天表示，目前黨內有意願的人選都仍在評估中，不排除與其他非綠陣營合作，尋求勝利，更透露市長盧秀燕非常關心，常用深夜等非上班時間跟他討論。

國民黨在台中目前已提名立委人選的包括第二選區顏寬恒再戰民進黨林靜儀；第三選區楊瓊瓔競選連任；第四選區由國民黨副發言人廖偉翔挑戰民進黨立委張廖萬堅；第五選區由議員黃健豪挑戰民進黨立委莊競程；第六選區由議員羅廷瑋對上民進黨議員江肇國；第八選區江啟臣競選連任。

顏文正說，台中市8個選區有6個選區是國民黨的艱困選區，現任的僅有楊瓊瓔跟江啟臣，另外4個人要加倍努力，6月份會確定第一跟第七選區的人選，有意願參選的，歡迎來談。

據傳，國民黨與民眾黨洽談，目前有2個可能人選，另，金門大學副教授劉燈鐘有意批國民黨戰袍挑戰第1選區蔡其昌；前台中市議員唐國泰、上次挑戰何欣純失利的莊子富，都有意參選第7選區挑戰何欣純。顏文正透露，他昨天已跟劉燈鐘談過，幕僚表示有6成勝算。

至於拋出可能與友黨合作推出人選，是否因表態有意願參選的人選「不夠強」？顏文正說，有意願參選的人目前積極在地方走訪，看地方反應，選舉要讓選民能夠接受，6月將會參考民調後做最後評估。

顏文正說，盧市長是中央提名小組成員，很關心這次立委佈局，對人選也都非常清楚，但上班不談選舉，所以常常深夜11點後或假日與他討論相關事宜，黨內管道暢通，若有任何人想選都歡迎來談。