美國眾議院新成立的美國與中共戰略競爭特設委員會通過10項政策建議，以強化對台海戰爭的遏阻能力，其中包括增加採購遠端打擊軍事資產、實施美台合成軍事訓練、成立聯合規劃小組與突發危機聯合工作組、擴增台灣軍事儲備、強化美軍在印太地區部署、加強網路安全態勢等等。如果做不到這些，美國將在印太地區的衝突中付出可怕的代價。

《美國之音》指出，美國眾議院今年成立的美國與中共戰略競爭特設委員會在4月一場兵棋推演得出結論認為，一旦遏阻台海戰爭失敗，將出現「8萬名解放軍部隊登陸台灣，美國戰機被消滅，全球貿易被凍結」等可怕的後果。委員會在進行表決後，壓倒性地採納10項政策建議，委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)發表聲明說，這些建議將足以讓美國在印太地區增強硬實力並加強台灣海峽的阻遏力量。

這10項政策建議包括：1，未來幾年大量採購以快速增加遠端打擊軍事資產；2，與美國盟友和夥伴研擬聯合計畫，在中共侵台時讓其承受嚴厲的外交與經濟代價；3，擴大美台之間的合成軍事訓練；4，緊急提供台灣必要的硬實力，包括採購軍事設備與武器；5，落實2023年《國防授權法》，建立應對突發危機的聯合部隊總部或工作組；6，加強美國國防備戰基礎設施與網路韌性；7，協助台灣加強網路安全態勢；8，建立美台聯合規劃小組；9，強化並分佈美國在印太地區的兵力態勢；10，快速擴大台灣的軍事儲備並減低一旦被封鎖的經濟脆弱性。

前美國太平洋司令部海軍作戰部主任、退役海軍少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)說，這些建議的內容「正是改善西太平洋安全與阻遏對台侵略所需要的」。

蒙哥馬利說，要阻遏中國侵犯台灣，美國必須做3件事：1，改善台灣在面對中共壓倒性的網路、導彈或兩棲攻擊行動時的存活能力；2，改善美國將中國關鍵部隊置於風險下的靈活反應能力及效率；3，確保台灣、美國及其他盟友部隊能通過一個協調及融合的方式操作，讓彼此能夠相互支援。

蒙哥馬利表示，委員會的政策建議對外界發出明確的信號，表明民主共和兩黨都專注這個挑戰，而在今後應對挑戰的過程中，也需要這種跨黨合作。