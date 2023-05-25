全家便利商店本期(2023年3-4月)中獎發票，開出「吉祥」大獎，店名含有鹿、虎、龍、龜等有吉祥意義動物的店舖，皆開出了發票大獎！本期共開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」高樹農會店、鹿野瑞豐店，其中有消費者僅花費84元就幸運中大獎！

特獎200萬元則開出1組，幸運得主於「全家」土城虎躍店購買蔥花麵包、綿柔鮮奶土司，僅花費54元就將200萬大獎抱回家；特別的是，土城虎躍店上期曾開出頭獎20萬，已經連續兩期中大獎。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」中和德穗店、龍京店、龜山幸美店、嘉義日新店開出，最低僅花費37元購買巧克力就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出6組，分別位於三重環南店、新莊福樂店、板橋北站店、蘆洲中原店、關廟旺萊店、新豐新庄店；其中有消費者花費48元購買茶葉蛋及茶飲即獲得100萬大獎，相當幸運。