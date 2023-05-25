據國際舉重總會（IWF）官網24日公開的「IWF大獎賽第一站」參賽選手名單，北韓舉重選手下月將在時隔3年6個月後，出戰國際比賽。這也是北韓自2020年1月參加亞洲足球聯盟23歲以下足球錦標賽之後，約3年3個月來首次派遣選手團參加國際體育大賽。

據韓聯社報導，「IWF大獎賽第一站」比賽將於6月9日至6月19日在古巴首都哈瓦那舉行，參賽名單中有14名北韓選手。據此推測，北韓有意參加2024年巴黎奧運會。備戰巴黎奧運會至少要參加IWF指定的5項國際大賽，其中今年9月舉行的沙烏地阿拉伯利雅得世界錦標賽，以及明年4月舉行的泰國普吉IWF世界盃都是必須參加的比賽。

IWF方面表示，北韓已提交了參加IWF大獎賽的申請。這也意味著北韓選手填寫了世界反禁藥組織（WADA）、國際檢查反禁藥機構（ITA）可以查看相關註冊選手的「突擊檢查」運動禁藥管制系統（ADAMS）。北韓此前因防控新冠疫情為由，缺席2021年舉行的2020東京夏季奧運會，受到國際奧林匹克委員會（IOC）的處罰，被禁賽至去年年底。