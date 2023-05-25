大陸短影音平台「抖音」所屬北京字節跳動去年遭媒體揭露疑在台中市東區設立台灣分公司，該案引發外界關注，經檢方偵辦後，字節跳動台灣股份有限公司排除由陸資設立，但意外發現公司陳姓負責人涉挪用公司資金200多萬元，經陳男匯回款項，檢方依業務侵佔罪嫌予以緩起訴。

短影音平台紅紅火火，去年媒體爆出字節跳動公司，疑在台中市東區十甲路一棟社區大樓設立台灣分公司，該案經披露後，北京字節跳動公司發布聲明，指稱該公司與北京字節跳動公司無任何關係。該案經台中地檢署調查後，證實設址於台中市東區的字節跳動台灣股份有限公司金流未發現和陸資相關，排除為陸資設立。

但檢方也發現，字節跳動台灣公司負責人38歲陳男，涉嫌於民國111年11月25日，將公司資金新台幣215萬元領出，並分兩次將總共201萬6643元匯入個人私人帳戶，隨即以該款購買債券基金。

檢方偵訊時，陳男坦承犯行，且陸續將215萬元匯回公司帳戶，並取得公司股東諒解，檢察官考量，陳男無前科、犯後坦承且深表悔悟，也已經侵佔款項全數償還公司，同時獲股東諒解，依業務侵占罪予以緩起訴，命其向公庫支付15萬元。