調查局台北市調查處

檢調再查獲陸企挖我高科技人才案！全球物聯網知名供應商「中國上海移遠通信技術」公司（Quectel），涉嫌找瑞典人化身僑外資名義，在台投資設立「安外兒有限公司」、「普羅夥伴公司」2家公司在台挖角互聯網、5G高科技人才，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分3路，搜索及約談上海移遠公司台灣區余姓銷售總監到案。

至於安外兒、普羅夥伴2家公司瑞典籍負責人WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL，因人在境外，今天未約談。

據網路資料指出，上海移遠通信技術股份有限公司，是全球知名的物聯網技術的研發者和無線通信模組供應商，提供包括蜂窩通信模組、物聯網應用解決方案及雲平台管理在內的一站式服務，主要產品包括5G、LTE／LTE-A、NB-IoT／LTE-M、車載前裝、安卓智能、GSM／GPRS、WCDMA／HSPA(＋)和GNSS模組。2019年7月16日，上海移遠通信在上海證券交易所主板上市。

據指出，上海移遠通信技術公司，與廣和通及中國移動等3家陸企，佔據全球智慧設備市占率高達54％，其出貨量及營收居世界之冠。

調查局獲報，指上海移遠通信技術公司，為規避主管機關經濟部投資審議委員會審核，違法在台投資，並挖角我人才，2020年6月4日，上海移遠通信找瑞士籍人士，以僑外資名義分別於2020年2月4日、6月24日在台北市內湖區瑞光路設立普羅夥伴、安外兒2家公司，登記資本額分別只有60萬、5萬元。

上海移遠公司以這2家公司作掩護，指示台籍余姓銷售總監在台招募我互聯網、5G高科技人才，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》。檢調25日搜索3處地點，約談余男到案，另傳喚2名職員作證。