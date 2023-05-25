很多人可能對「代謝症候群」很陌生，但它是絕不能忽視的健康隱形殺手，根據衛福部國健署衛教資料顯示，代謝症候群若不及早檢查治療，將比一般人增加6倍的糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險以及2倍心臟病與腦中風風險，不可不慎。對此，營養師姚晴徽表示，代謝症候群的評估標準可透過腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油酯等數值來判別，只要有3項不符合標準，就為代謝症候群。

營養師姚晴徽於個人臉書專頁發文，解釋代謝症候群。她表示，代謝症候群是數個症狀的總稱，通常和肥胖有密切相關，也是很多慢性病發生的前兆。她指出，台灣成年人（19歲以上）約有40～50%左右都有代謝症候群。並列出5項判別標準，只要5項中有3項符合，就屬代謝症候群：

1、腹部肥胖：男性腰圍超過90公分（35吋）、女性超過80公分（31吋）。姚晴徽說，這是最直接也最易測量的指標，可以反映出內臟脂肪的多寡。

2、高血壓：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg。

3、高血糖：空腹血糖值≧100mg/dL。

4、高密度脂蛋白膽固醇過低：男性＜40mg/dL、女性＜50mg/dL。姚晴徽補充，高密度脂蛋白膽固醇在體內屬於好的膽固醇，可以把膽固醇帶回肝臟代謝。

5、高三酸甘油酯：血中三酸甘油酯超過150mg/dL。

至於發生代謝症候群的原因，姚晴徽表示是胰島素阻抗引起，她說，由於血液中的葡萄糖需要胰島素幫忙，才能進入細胞提供能量，胰島素阻抗就是細胞對胰島素敏感度變差，使血液葡萄糖不容易進入細胞內，進而讓身體代謝出問題。

該如何預防代謝症候群？姚晴徽指出，根據統計，不良的飲食生活習慣佔50%，遺傳因素則佔20%。因此，良好的飲食就有很大幫助。她建議日常可好好實踐，清淡烹調、高纖維量、減少反式脂肪、避免飲酒、盡量不重鹹重調味、減少甜食和飲料攝取等方式來預防。另外，除了飲食習慣調整，她也呼籲，代謝症候群沒有特別徵兆，因此定期健檢也很重要。