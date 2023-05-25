車主EQ真好！有駕駛行經高雄市鼓山區臨海二路上，在接近臨海一路路口時，突然有輛載著短裙妹的電動機車，在車子前方逆向「大切西瓜」，而駕駛趕緊煞車減速，幸未釀車禍；對此原PO也表示「呼籲大家，騎車或開車注意安全，尤其是載著別人家兒女的時候」，而網友有大讚原PO好脾氣竟沒有飆出三字經，「居然沒幹醮！這修養讚」、「修養太好了，機車騎法都替對方緊張」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段27秒影片，拍攝地點位於高雄市鼓山區臨海二路與臨海一路口，從影片中可見，駕駛行經臨海二路上，欲接近臨海一路路口時，1輛雙載機車突然從前方逆向「大切西瓜」騎入一旁的人行道上，嚇得駕駛緊急煞車減速，所幸未撞上該機車；對此，原PO也在貼文寫下「呼籲大家，騎車或開車注意安全，尤其是載著別人家兒女的時候」。

貼文一出，網友對該機車的行為大罵之外，也紛紛表示原PO的好脾氣，竟然沒有當場飆任何一句髒話，「老司機，觀念不錯」、「居然沒幹醮！這修養讚」、「修養太好！居然沒飆出任何一句髒話」、「修養太好了，機車騎法都替對方緊張」、「車主修養很好」、「這騎法早晚會踢到鐵板」、「車主EQ真好，要是我他祖宗十八代應該都被我問候了一遍」、「怎麼沒使用標準配備的喇叭？」。