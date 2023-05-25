民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙案，接連被爆出競選辦公室、保母車都受主嫌曾耀鋒無償贊助，陳也因此自行退選。民進黨廉政會昨( 24 )晚開會處理，歷經近3小時討論，認為陳歐珀無償使用房、車，已經違反廉政條例，先予以警告處分，有無涉入吸金案還有待檢警深入調查。對此結果，前立委郭正亮今日相當無言地說，「我被開除黨籍欸」，陳歐珀只有被警告這不是很奇怪嗎？

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨廉政會已經知道陳歐珀的一些行為，但居然沒有自己成立調查，要交給檢調單位，難道是承認「民進黨沒有能力調查，只有司法檢調有辦法查」。

對於陳歐珀僅受警告處分，郭正亮也相當不解，「只有做警告處理耶，對小弟的處理是開除黨籍耶，這不是有點奇怪嗎？」郭也解釋，自己的案件是因為有黨員檢舉，也出示許多他在節目上說的內容，就只是這樣。而據媒體報導，郭正亮是在北市黨部執委會通過開除黨籍的決議，待送到黨中央處理之前，自己先行宣布退黨。

「陳歐珀你是拿錢欸」，郭正亮也指出，陳歐珀的太太、女兒都有嫌疑，昨還傳出早在去年底就有人提醒過曾耀鋒有問題，但民進黨卻還不做切割。

郭正亮也吐槽，「他(指陳歐珀)這是行為，我只是嘴巴管不住，哪一個嚴重阿，從來都沒有說『行為自由』，都是說言論自由吧」，都已經是行為了，陳歐珀實際上有收受餽贈，可能有犯行，但黨內處理卻輕成這樣，「這個廉政調查委員會就沒有調查功能了，只是找當事人來問就做出判斷，哪有這種事」。