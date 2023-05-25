集團總經理李宜泰並直言，技嘉在AI／HPC server產品線相對完整，目前完全沒有庫存、處於缺貨狀態，在客戶端需求增溫下，技嘉的AI／HPC server產品繼於第一季占達整體伺服器的2～3成比重後，接下來還將逐季提升，同時在下半年及明年持續扮演推動其整體伺服器業務成長的主力。

而隨著ESG議題受到重視，加上AI／HPC server這些需有高散熱效能的伺服器產品需求增長，客戶端在建置新機房或是汰舊換新的採購，轉向水冷及浸沒式液冷方案的趨勢浮現，李宜泰認為未來水冷逐步取代氣冷，或對ESG有積極目標的大型企業慢慢轉以浸沒式液冷方案為主流的走勢已可預見，而技嘉目前也已有客戶正在PoC（概念性驗證）階段，預期明、後年就將有更多客戶導入浸沒式液冷方案。

另一方面，技嘉於去年下半年庫存去化即已進入尾聲後，今年首季已較去年同期的逾330億元、有感降低至247億元以下，發言人楊蘭台表示，今年將持續積極有效管理消費型產品庫存水位，同時妥善準備商用品的料件，全年存貨會保持在相對健康的部位。

此外，近年因通膨、升息造成國際匯率有較大幅變動，但相較其它同業，技嘉在業外未有特別匯率避險措施，也受到法人關注。楊蘭台則回應，技嘉目前主要係透過應收及應付帳款之淨部位進行匯率管理。

看好技嘉伺服器營運後市發展，法人亦關注負責伺服器業務的子公司技鋼科技何時IPO。楊蘭台則表示，目前技鋼將先以做好本業、配合客戶需求、穩建營運為主，未來再視營運資金需求評估，不排除進入資本市場。