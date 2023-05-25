每年端午節高雄愛河等水域都有傳統龍舟競賽，美濃商圈促進會為了促進在地觀光發展，匯集在地人聲音，規畫在美濃湖辦理龍舟賽或立漿舟賽等水上活動，理事長林享達說，目前已獲水利局同意，下個月將公告美濃湖水域活動使用條文，未來美濃湖水域賽事，可望為當地帶來不少經濟效益。

美濃湖位於高雄美濃的東北民權路旁，水域面積約21.4公頃，是高雄市第二大湖，原是蓄水灌溉用的陂塘，夏季時蓄積羌仔寮溪和大坑溪的水，旱季時引用以灌溉農田，今日的美濃湖在高雄市政府的逐步規畫完成擴區環湖環境設施及東側景觀綠美化改善工程後，使得美濃湖同時具有生態教育及滯洪池功能。

美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，高雄市美濃區是南部客家文化傅承的重鎮，有著傅統容家建築、美食、人文與美景，地靈人傑、人文薈萃，藍染、紙傘、彩陶在文創領域頻富盛名，近年來，地方人士努力推展觀光事業略見成效，為加速美濃地區的觀光產業從璞玉蛻變為璀璨的鑽石，除傳統的活動外，希望可以透過水域活動賽事建立平台，讓美濃成為台灣新型態的觀光重鎮。

美濃商圈促進會理事長林享達說，美濃湖開放龍舟賽及立漿舟賽活動後，遊客和參賽者都需要住宿、用餐和交通等需求，將會為美濃帶來經濟效益，此外，透過舉辦賽事一方面也能夠提高美濃知名度和形象，促進當地觀光旅遊業的發展，遊客及參賽者透過打卡或網路宣傳，也將美濃在地客家文化、亮點店家及特色產品曝光，促使得更多遊客前來，幫助美濃成為新型態的觀光重鎮。

林享達表示，美濃湖舉辦水域賽事，賽事項目為小型龍舟及立槳(SUP)，透過制定賽事規則，以及進行水域賽事的場地規劃及布置等作業，將美濃湖打造成專屬水域賽事舉辦場地。

未來目標為每年舉辦賽事及相關節慶，幫助美濃打造專屬當地之節慶，增加當地的知名度，以及聚集當地店家舉辦市集，將特色店家及產品皆推廣出去，吸引更多遊客及選手前來參加及遊憩。此外，現今人手一機，只要透過手機在市集內配合店家或是市集外的美濃配合店家消費累積滿額即可送活動體驗券，促進商圈的發展和繁榮。

美濃湖辦理龍舟賽或立漿舟賽等水上活動，相關單位皆表示支持，農田水利署高雄管理處表示，在不影響農業灌溉用水情形下，樂觀其成。林享達說，水利局已委託高雄科技大學辦理美濃湖遊憩賽事評估，同意開放中正亭到對岸湖畔看台作為大型活動區域，希望美濃湖水域活動最快在年底就上路，明年開始進行龍舟賽事。