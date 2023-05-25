雲林縣養豬頭數156萬頭全台最多，縣內3家處理死豬的化製場終年飄出惡臭令周遭居民忍無可忍。 雲林縣長張麗善表示，死豬惡臭主因是第一時間無法冷藏，盼農委會運用百億基金補助畜牧業者設置冷藏庫，從源頭解決斃死豬問題。

雲林縣有3場化製場分別是褒忠鄉金海龍生物科技公司、水林鄉大勝飼料公司、元長鄉暢展公司，每年都被民眾投訴惡臭汙染，以致身心受創，影響生活甚鉅。

2021年至2022年金海龍共被陳情158件、遭罰98萬元；大勝被投訴38件、遭罰75萬元；暢展被投訴62件、遭罰234萬元，其中暢展去年6月發生大火，目前停工重建中。

雲林縣議會今（25日）進行化製場專案報告，多名議員炮聲隆隆，包括蔡東富、陳俊龍、黃文祥、張維崢、李明哲、簡慈坊關切縣府輔導措施。

環保局報告指出，化製場異味來源主要是原料堆置區的下腳料、斃死畜禽，運送過程無冷凍系統易產生腐臭味，建議全程冷鏈運送；廠房老舊無法負壓操作，應設負壓密閉式新廠房，解決異味逸散。

縣長張麗善指出，雲林縣養豬頭數全台最多，不能沒有化製廠，暢展去年大火停工迄今，以致金海龍的處理量暴增，全縣10頭斃死豬有9頭是金海龍化製，惡臭問題加劇，但縣府也不能讓化製場都停工，這是兩難問題。

張麗善說，斃死豬化製的惡臭主要來自於等待化製車運走前是露天堆置，以致豬體膨脹、內臟腐敗，雲縣府曾向農委會申請養豬百億基金補助養豬戶設置冷藏設施，但農委會擔心死豬肉流入市面並不支持。

張麗善表示，目前豬隻屠宰都是進入肉品市場、公共屠宰場，私宰幾乎絕跡，斃死豬不太可能流入市面，希望農委會能體恤養豬大縣的困境。

農業處長魏勝德表示，養豬場的損耗一年約1％至2％，雲林縣156萬頭計算，每年約損耗1萬5000頭豬；若農委會不補助冷藏設施，至少要補助化製車一天多跑兩趟，因各化製場每天僅運送一次，畜牧場錯過車班就要等隔天，導致化製場收到原料已經腐敗。