蘆竹議員劉勝全說美福外觀搭建鷹架，但內部早已對外營業。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹議員劉勝全說美福外觀搭建鷹架，但內部早已對外營業。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹議員劉勝全說旭富製藥已重建完成。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹議員劉勝全說旭富製藥已重建完成。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園美福倉儲去年3月發生大火悶燒21天引民怨，在地議員劉勝全說，如今外觀搭建鷹架，但內部早已對外營業，除此之外，2020年底大火釀1死1傷的旭富製藥也未申請使建照，擔憂有安全疑慮。建管處指出，美福經鑑定3樓以下無安全疑慮可使用，4樓以上要重建，旭富則已通過備查。

劉勝全說，蘆竹區美福倉儲去年3月10日發生火警，因建物為地上7層、樓高36公尺的超大型「三明治」密閉式結構，打火不易，經調來全台最高的32公尺大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆，才得以灑水降溫灌救。

劉勝全直指美福悶燒21天才完全撲滅，建築物恐有安全疑慮，但地方都傳出美福已重啟營業，他也提到，「防疫國家隊」旭富製藥廠2020年12月底大火，燃燒1天1夜，釀1死1傷，還延燒鄰近5家公司廠房，如今已重建完畢，直指旭富建照申請日是發生大火的前9個月，質疑2廠房大火後難道都不用重新申請使照、建照嗎？

建管處指出，美福5月10日已和委託的世曦工程顧問公司一同赴建管處討論鑑定、拆照及建、使照申請的後續處理事宜，經台北市結構技師公會全棟鑑定，初判受災的4至7樓有結構安全疑慮，將申請拆除執照和重建的建照、使照，3樓以下則無結構安全問題，但地下2樓至3樓未受災部分，仍應公安申報，且未來每2年一次。

旭富火災後則委託桃園市建築師公會鑑定，結構技師認定只要結構補強即可，不用拆除重建，旭富已依鑑定結果完成補強，並有災後修復結構安全鑑定報告書，建管處今年3月同意備查。