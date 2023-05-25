高雄一名女子去年1月與好友們到舞廳狂歡，喝了多杯威士忌和啤酒的調酒（俗稱深水炸彈）玩到早上6點準備回家時，發現自己的一隻鞋子不見，懷疑是一名同行友人拿走，於是隻身爛醉前往對方家，殊不知倒在對方家中，遭撫摸陰部並強吻，她驚醒後崩潰喊不要，法官判男子7月徒刑。

判決書中指出，女子與A男雙方原本為朋友關係，去年1月25日凌晨2點時，與多名友人到高雄某舞廳喝酒聚會到早上6點，女方原本與另名男子搭計程車，但她醉到發現自己的鞋子不見，認為是被A男拿走，要友人去找A男問看看，對方因此先下車，女方就獨自搭車到A男家中討鞋。

被告A男後來抱女子搭電梯上樓，並攙扶對方到房間躺在床上，A男就躺在對方身側，以手自對方短褲縫隙內伸入內褲內，撫摸陰部並親吻嘴唇，女子後來發現A男行為驚醒，並趕緊推開說不要，後來女子手機一直響，她起身接電話，事後決定報警提告。

A男後來辯稱是女方先主動吻他，他回親後見對方拒絕，就馬上停止行為；法官勘查大樓監視器，認為女子當天需要被抱、被攙扶，才能進入房間，可見已達意識不清的酒醉狀態，若女子主動親吻對方，應該不會又突然出言拒絕對方，判定A男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處7月徒刑。

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