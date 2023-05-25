大陸商務部網站消息，中國大陸商務部發言人束玨婷25日主持召開例行記者會。《第一財經日報》提問，七國集團（G7）領導人在聯合聲明表示，沒有尋求與中國「脫鉤」，而是在尋求「降低風險」，對此，束玨婷表示，中方希望七國集團成員將不尋求對華「脫鉤」的表態落到實處，不能一邊說不尋求「脫鉤」，一邊又濫用貿易投資限制措施打壓遏制中國發展。

束玨婷指出，中國始終以負責任的態度，為變亂交織的世界注入確定性、為全球經濟增長提供新動能。中國給世界帶來的是合作和機遇，不是對抗和風險。如果以「降低風險」之名行「去中國化」之實，那就是在去合作、去機遇。

束玨婷強調，中國作為穩定全球產業鏈供應鏈的重要力量，願繼續成為各國可信賴的貿易夥伴和互利共贏的合作夥伴，繼續擴大高水準對外開放，以自身的高品質發展惠及全球。中方也呼籲各國攜起手來，堅決抵制單邊主義、保護主義、霸凌行徑和經濟脅迫，堅決反對「脫鉤斷鏈」，共同維護全球產供鏈穩定暢通，共同推動世界經濟復蘇發展。