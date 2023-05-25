雲林縣四湖鄉日前出現夾娃娃機竊賊，專偷搖控飛機、空拍機等高檔貨，被害機主發現後25日向警方報案，表示監視錄影帶錄到1名男子輕易打開娃娃機，快速拿走6盒物品後搭上接應車輛從容離去，懷疑是同業使用「萬用鑰匙」行竊，警方已鎖定2犯嫌，全力追緝中。

有民眾本月22日在臉書發文「誇張的小偷，昨天半夜4點多，全四湖的機台全偷，還有鑰匙（有可能是本身也有在經營），多人作案開黑色車子，還有1台白車，都當前導車」。

這名民眾還上傳監視錄影片畫面，1名穿著黑色T恤、黑色短褲、載黑白色帽子的男子，沒有破壞機台玻璃門，而是從容打開玻璃門，一邊東張西望、一邊伸手進機台內不斷拿物品，而且只拿貴重的搖控飛機、空拍機等高檔貨，對玩偶等小物視而不見，總共拿了6件，過程僅約20秒，離去前還順手把玻璃窗關上。

台西警分局25日接獲被害機主報案，被害人表示損失約7000餘元，包括搖控飛機、空拍機、電動螺絲起子等物品。警方透過錄影畫面，已鎖定特定犯嫌，初步研判為2人駕駛1輛汽車犯案。

警方表示，犯嫌可能使用萬用鑰匙或機台通用鑰匙，因為有些機台的鑰匙相當類似，只要稍加改造，就可打開其他機台，因此建議機主加強防竊裝置，多加裝幾道鎖，就如有些汽車竊賊看到車內裝有拐杖鎖，就會嫌麻煩而放棄偷竊。

警方指出，目前只有1名被害人前來報案，呼籲若有其他被害機主，請盡速向警方通報，辦案人員將持續擴大調查，是否有夾娃娃機偷竊集團在雲林沿海犯案。