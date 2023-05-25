夏季即將到來，每年8至11月為虎頭蜂出沒旺季，桃園市農業局表示，許多民眾蜂窩、蟻窩傻傻分不清楚，趁虎頭蜂出沒旺季前，趕緊教授民眾該如何分別蜂窩與蟻窩，其實外觀顏色就有所不同，也提醒民眾若遇到蜂窩切勿慌張，趕緊撥打119或1999請桃園市捕蜂捉蛇工作大隊協助摘除。

農業局坦言，虎頭蜂通報案件非常多，桃園每年平均接獲6000至7000件通報案，另也向民眾說明，7大常見的虎頭蜂類型包括台灣大虎頭蜂、黑尾虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、威氏虎頭蜂及黃腳虎頭蜂等，若有發現虎頭蜂窩出現在住家周遭，可撥打119或1999請桃園市捕蜂捉蛇工作大隊到場摘除。

許多人蟻窩、蜂窩傻傻分不清楚，農業局也教授民眾如何辨別，虎頭蜂窩外觀有美麗波浪狀紋路、顏色偏土黃色，蜂窩底部有明顯的出入口，較常出現在屋簷下或樹梢頂端，蜂窩表面常可見蜂隻聚集與移動，周遭可見警戒蜂在外盤旋。而蟻窩則是外觀淡灰色或深黑色、質地一致、表面凹凸不平，如同泥巴糊起構造及可見細小植物纖維密布，常出現在樹枝分岔處，蟻窩表面不見有螞蟻出沒，也不見有一明顯出入口，但常見一列螞蟻沿著蟻窩包覆樹枝進出。

農業局說，虎頭蜂是生態平衡的一環，在生態上不僅扮演捕食者角色，也擔綱授粉者的重責大任，虎頭蜂有其存在的必要性，若想減少與虎頭蜂的衝突，民眾可至桃園市政府農業局網站瀏覽認識蜂類懶人包及戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊，或至影音平台觀看蜂類知識影片，進一步瞭解相關知識。