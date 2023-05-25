台中龍井區農友劉嚴鑾一家日前採收西瓜，收穫滿滿。（農友劉建森提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大肚區農會日前舉辦「112年度台中市優質西瓜評鑑」，評審根據西瓜果重、外觀、肉色、糖度及風味口感等項目評分。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大肚區農會日前舉辦「112年度台中市優質西瓜評鑑」，參賽品種訂為新蘭西瓜，共有60組農友報名參賽，由龍井區劉嚴鑾勇奪冠軍。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

西瓜為台中海線的特色產業，近期進入盛產期，大肚區農會日前舉辦西瓜節並進行「112年度台中市優質西瓜評鑑」，由龍井區農友劉嚴鑾榮獲今年台中市優質西瓜評鑑冠軍；劉嚴鑾25日受訪笑說，種西瓜沒有「撇步」，就是要用心，種了這麼久的西瓜，才終於獲得第1名，意外又開心。

台中市大肚區農會日前舉辦「112年度台中市優質西瓜評鑑」，參賽品種訂為新蘭西瓜，共有60組農友報名參賽。由行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場、農業試驗所、台中果菜運銷公司及國立中興大學等專家評審，根據西瓜果重、外觀、肉色、糖度及風味口感等項目評分，最終由龍井區劉嚴鑾勇奪冠軍。

80多歲的劉嚴鑾家中世代務農，從爺爺輩就在栽種西瓜，她從小就跟著父親、兄長到田裡，一直種到現在，經驗豐富。她說，以前種西瓜面積很大，從凌晨4、5點就要出門，忙到中午才能稍作休息，雖然現在的西瓜田不似當年光景，但每天早上最晚7點出門也要巡個半天，近期天氣變熱，相當辛苦。

劉嚴鑾表示，她種了這麼久的西瓜，年年都參加西瓜評鑑，過去最高得過第2名，今年竟意外奪得冠軍，不禁笑說「怎麼種一種、去比個賽就拿了第1名！」，雖然出乎意料，但她非常開心；兒子劉建森也笑說，「也算是一個母親節禮物啦」。

劉建森表示，西瓜長成大約需4個月，生長時間長，風味會比較好。家中西瓜田平常的維護和照顧是由媽媽處理，施肥、噴藥等較吃重的事務則由他處理；母子都說，「種西瓜沒有小撇步，就是要用心照顧」，每天關心、巡查，把西瓜當成小Baby一樣，按期程一步一步來，就是最好的照顧。