大陸商務部網站消息，中國大陸商務部發言人束玨婷25日主持召開例行記者會。日本共同社提問，中國網路安全審查辦公室停止了美國美光半導體公司的採購。對半導體貿易有什麼影響？對此，束玨婷表示。關於對美光公司在中國銷售產品依法進行網路安全審查，中方主管部門已經發布了消息。有關審查是維護中國國家安全的必要措施。

束玨婷強調，中國政府堅定推進高水準對外開放，持續改善營商環境，願與世界各國分享中國發展機遇。只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類產品服務進入中國市場。

中國外交部發言人毛寧24日稍早表示，中方有關部門對美光公司在中國銷售產品的網路安全審查，是依法實施的，決定是基於事實作出的。中國的網路安全審查，不針對特定國家和地區，中方也不排斥任何國家的技術和產品。

毛寧強調，美國以國家安全為藉口，在沒有任何事實依據的情況下，將1200多個中國企業和個人列入各種清單，實施各種限制，這才是經濟脅迫，這才是不可接受的。