日本《NHK》報導長野縣警局消息，於今天下午（25）4點30分左右，在長野縣中野市江部地區，一名手持霰彈槍和長刀的男子，當街開轟，造成與2名警察和2名男女受傷，目前傷勢程度不明。警方表示，歹徒已經逃離現場。

市政府官員呼籲附近居民不要外出。警方指出這名男子當時戴著一頂「迷彩帽」，還戴著「墨鏡和口罩」，這名男子仍然持械在逃。

日本《NHK》長野縣警察本部消息，於今天下午（25）4點30分左右，在長野縣中野市江部地區，一名手持霰彈槍和長刀的男子，當街開轟，造成與2名警察和2名男女受傷，目前傷勢程度不明。警方表示，歹徒已經逃離現場。

市政府官員呼籲附近居民不要外出，因為這名男子仍然持械在逃。。警方指出這名男子當時身穿迷彩服，戴著一頂「迷彩帽」，還帶著「墨鏡和口罩」

槍擊地點附近一家商店的工作人員說：「防災廣播說發生了槍擊事件」，請勿外出。然後我們就聽到了救護車和警車的聲音。」地點位於中野火車站西邊約1.5公里處。附近的道路上有許多房屋和餐廳，附近還有一個消防站和一所托兒所。

（不斷更新）