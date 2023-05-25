積極爭取年輕族群支持，民進黨總統候選人暨副總統賴清德的官方YouTube頻道，今晚8點將發布第四支競選影片《看見賴清德－金馬獎》，回顧賴清德服役時的軍旅生活，也一窺他當年保家衛國、守衛在最前線的真實情景與趣味插曲。

賴清德從醫學院畢業後，先到衛生勤務學校受訓兩個月，準備抽籤下部隊。賴清德笑說，「我籤抽出來的時候，現場還沒有抽籤的人都鼓掌，感謝我抽到二八四」。賴抽中金門的二八四部隊，是俗稱「金馬獎」的外島籤，他從高雄壽山搭乘開口笑（戰車登陸艦）20多小時，前往金門料羅灣，全船吐慘了，就此展開軍旅生活。

賴清德回憶，當年在軍中擔任衛生排排長的他，除了部隊醫療工作，也肩負太武山駐軍的醫療工作。印象最深刻的是，一次夜巡軍巡邏，他發現連長走路搖晃，得知對方感冒症狀久病不癒而苦惱，賴清德便規定連長必須天天曬太陽，而且是每天早上10點到11點曬滿一小時，這其實是因應軍紮坑道對身心造成的影響，他笑說，果然兩個禮拜後連長充分休息，病症也自然好了。

當兵另一個印象深刻的回憶是裝備檢查，賴清德說，他隸屬的步五營被抽中要衛生檢查，他與同袍努力整理，最終得到陸軍指揮部「零缺點」的高評價，賴清德開心地以手勢表達獲得滿分的喜悅，退伍之際，也獲得宋心濂指揮官所頒發的「防區十大優秀軍官」的肯定。

賴清德總統競選團隊表示，《看見賴清德－金馬獎》從下部隊抽到金馬獎，再到退伍獲頒防區十大優秀軍官，帶領民眾從賴清德的軍旅記憶，瞭解第一線軍人辛勞，也向辛苦保衛國家安全的他們致敬。