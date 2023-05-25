傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，檢調25日展開第3波偵查行動，台北地檢署指揮調查局北機站、台北市調查處、桃園市調查處兵分24路搜索，檢調懷疑投資的95％債權是假的，因此除了約談陳姓等多名原始債權人外，另二度約談台灣金隆科技公司負責管帳的女協理顏妙真共15人，釐清債權疑點。

其中顏女在北檢指揮刑事局偵辦時，遭諭令30萬元交保，檢調懷疑。im.B的95％債權是假的，重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作，為查明im.B媒合的債權真實性，因此二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員、原始債權人及相關幹部查證案情。

檢調調查，具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒的父親2015年成立台灣金隆科技公司，張姓女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢調獲報，im.B從2021年初起開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，不少投資人追問業務及幹部，甚至有im.B自家員工經追查才發現，平台上竟有多達95％的債權造假。該平台涉盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，使上萬人掏錢投資，吸金多達25億元，該公司負責人曾耀鋒、曾明祥父子等8人均已到案，其中曾耀鋒、曾明祥父子等人已被羈押禁見。