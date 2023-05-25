內政部通過《平均地權條例》子法，報請行政院核定「平均地權條例」修正案的施行日期，並建議在7月1日上路。立委邱顯智痛批，幹話能力不下於花敬群的內政部長林右昌又在鬼扯了，「投資客要跑，你忙著開後門引導逃生，有這種積極服務的內政部長，建商投資客還不笑呵呵！」

內政部今部務會報拍板私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等3項子法。內政部長林右昌表示，3項子法將併同私法人免經許可買受住宅情形，與預售屋及新建成屋得換約情形等2項公告，一起對外正式發布；內政部也已報請行政院核定「平均地權條例」修正案的施行日期，並建議在7月1日上路。

邱顯智表示，在子法大開後門，讓投資客轉售預售屋逃命、放寬私法人購屋限制已經很惡質了，還敢搭著時光機講幹話，收割升息對房市的影響當作修法效益，「真的是你不尷尬，尷尬的就是別人。」

邱顯智酸說「惡質建商出天坑，你一聲不吭，投資客要跑，你忙著開後門引導逃生，有這種積極服務的內政部長，建商投資客還不笑呵呵！」