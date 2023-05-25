時序入夏天氣逐漸炎熱，蛇類活動日漸頻繁，花蓮鳳林一名江姓民眾晚間走進廚房時，驚見地上有一條長約1.5米的黑眉錦蛇出沒，嚇得當場倒退多步，雖然該蛇無毒性，但見其久久不肯離去，仍趕緊報警求助，最後警方用捕蛇夾夾緊蛇身，裝進蛇龍帶回野放。

鳳林警分局大富派出所所長李建安日前執行巡邏勤務時，接獲江姓民眾指稱，家中廚房有條大蛇出沒，久久不肯離去，嚇得他不敢出門，煩請員警趕快到他家協助。

花蓮鳳林江姓民眾日前晚上在家中廚房驚見地上有一條長約1.5米的黑眉錦蛇出沒，嚇得當場倒退多步，經報警求助，蛇已被野放。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

李建安獲報後立即帶著捕蛇夾前往江民家，並通知花蓮縣政府委外捕蜂抓蛇團隊協助處理，沒想到抵達現場後，未見蛇的蹤影，經仔細查找，才發現一條長約1.5米的黑蛇躲在廚房堆放雜物的角落。

不過大蛇疑似受到驚嚇，突然從角落竄出且四處逃竄，但捕抓蛇團隊尚未抵達，李建安見狀，擔心牠躲藏到其他地方，趕緊用捕蛇夾緊緊夾住蛇身，待捕蜂抓蛇團隊到場後，將牠放進蛇籠，帶回野放。

鳳林警分局表示，經確認該蛇品種為黑眉錦蛇，無毒性，不過近日蛇類出沒頻繁，民眾如遇不明種類的蛇，首先要遠離，後請立即撥打110或119電話報案，聯繫權責單位至現場協助處理，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免陷入危險。