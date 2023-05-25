全球影音暨視訊領導品牌圓剛科技（2417）今天宣布，將於5月30日至6月2日參加COMPUTEX 2023台北國際電腦展，以「Empowering your workspace！強化您的工作場域」為主題，展示多款創新的產品滿足各種直播類型的需求外，更在現場展示個人遠端工作、混合式辦公、中小型會議室的視訊應用解決方案的情境體驗，以滿足各種應用場景的需求。

其中支援HDMI 2.1的遊戲擷取卡Live Gamer 4K 2.1（GC575）及遊戲擷取盒 Live Gamer Ultra 2.1（GC553G2）也將連袂登場COMPUTEX 2023，圓剛指出，GC575這款支援 4K144 HDR／VRR pass-through和 4Kp60 影片擷取的 PCIe 影像擷取卡，更贏得COMPUTEX 2023 BC Award的評審青睞，榮獲「2023 Best Choice Award」的殊榮。

除此之外，會場中也展示滿足內容創作者需求的系列產品，其中LIVE STREAMER MIC 350（AM350）是一款出色的USB麥克風，通過 Dirac技術認可，提供了錄音室級音質，適合實況主和創作者使用。此外，AVerMedia致力於賦予虛擬主持人和VTuber興起的領域更多力量。我們現場展示的解決方案實現了互動式虛擬主持，讓內容創作者能夠輕鬆製作和控制引人入勝的直播內容。

另針對企業的視訊會議需求，圓剛也為小型會議室的最佳化，設計出多功能視訊會議攝影機（PA511D）。另針對個人視訊會議，也提供了遠距工作方案，讓個人工作者也可以進一步體驗無縫溝通，藉以提高效率和增強協作能力。

圓剛指出，AVerMedia的嵌入式AI解決方案，活用NVIDIA的優化工具，提供具備空中升級、遠程診斷、視覺分析和影片擷取等先進功能。這項創新解決方案透過無縫整合AI技術於NVIDIA Jetson模組，增強了性能和功能。