「危險系女神」杜娃黎波近期與同樣「危險」的Versace搭上線，與品牌創意總監Donatella Versace推出La Vacanza女裝系列，談到此次的合作Donatella 表示熱愛杜娃所創作的音樂，並十分欣賞她所代表的時尚風格，再加上兩人都同樣熱愛夏天，兩人一拍即合促成此次的合作，本次大秀更參考唱片發行即可下載的模式，在坎城發表完時裝秀後即刻發售La Vacanza 系列。

Versace創意總監Donatella Versace邀請杜娃黎波一同打造La Vacanza女裝系列。（Versace提供）

本季名為La Vacanza ，義大利文的「渡假」之意，對於兩人而言渡假裝束包含泳裝、沙灘服裝以及適合晚上晚宴穿著的正裝及晚禮服，由於杜娃十分喜歡蝴蝶印花，因此本季汲取品牌1995年春夏系列的蝴蝶與瓢蟲印花，而這元素除服裝之外，也被運用於飾品當中;整體服裝廓形多變，除海灘度假必備的比基尼、飄逸長裙外，亦有西裝套裝與晚禮服，同時也有打破休閒、正式場域壁壘的造型現身，如內衣搭配西裝、比基尼搭配挖洞洋裝等造型;色系方面繽紛絢爛除百搭的黑色系外，淡粉、紫色、水藍色等也是本季重點色系，這些重點色有延伸至包款之上，另外本季還特別以壓膜金屬色皮革打造的重點配飾如Repeat 迷你月牙包、厚底涼鞋和時尚皮靴。

Donatella Versace與杜娃黎波攜手打造的La Vacanza女裝系列，全系列色彩繽紛，兼具復古、Y2K元素。（Versace提供）

La Vacanza女裝系列運用許多蝴蝶元素，女神包也推出淡紫色款。（Versace提供）

Repeat 迷你月牙包則有帶有Y2K元素的具金屬光澤的顏色。（Versace提供）

該系列形象廣告也將由杜娃黎波主演、主演及 Carlijn Jacobs 掌鏡，在等待形象廣告亮相之際，可先至Versace 專門店及官方網站 Versace.com已上架該系列單品，另品牌也將會透過一連串限時概念店、店內主題陳列佈置和快閃店在全球推出 2023 度假系列，當中包括曼谷、成都、香港、首爾和上海等地區。